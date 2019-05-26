2019-05-26T10:24:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода

Машиной управлял житель саратовского региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 25 мая, в 1.38 часов на автодороге «Курск - Саратов» в Борисоглебске произошло ДТП со смертельным исходом. Двигавшийся по трассе ГАЗ-3717 сбил пешехода, 27 летнюю местную жительницу, которая шла по обочине навстречу движению транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, за рулем грузовой «Газели» находился житель Саратовской области. Пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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