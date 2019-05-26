В Воронеже открылся музей Петровских кораблей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-26T09:34:26+03:00

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В Воронеже появился еще один музей, который знакомит гостей с историей Российского флота, колыбель которого, как известно, находится в Воронеже. На улице Свободы, 59 открылся музей Петровских кораблей, созданный по инициативе и на средства местного предпринимателя Сергея Наумова.

- Экспозиция музея – это уникальное сочетание артефактов и современных технологий, которое позволяет пронзить время, перенестись на 200, 300 лет назад и увидеть древний Воронеж, - рассказали в управе Ленинского района, на территории которого появился историко-туристический центра. - Предметы тех времён, исторические карты, муляжи и образцы оружия, а главное – макеты кораблей, построенные на Воронежских верфях – всё это погружает посетителей в атмосферу Петровской эпохи, определившей во многом развитие России на долгие годы вперёд.

От замысла до его воплощения прошло пять лет. К созданию музея подошли со всей серьезностью: привлекли порядка сотни человек - дизайнеров, художников, плотников и прочих мастеров. Над пополнением музейной коллекции работали десяток городов - кожаные портупеи, подсумки шили в Харькове, одежду - в Белгороде; в Старом Осколе и Ельце сделали оружие. Якоря, алебарды, пушечные ядра покупали, в том числе, и за рубежом.

По словам дизайнеров, современные материалы позволяют буквально оживить прошлое. Особое внимание уделили деталям. Сюда планируют приводить и школьников, для наглядного изучения истории.

Посетить музей можно по предварительной записи по телефону: 7(473)-277-25-47. Подробности можно узнать на сайте музея: пертовскиекорабли.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU