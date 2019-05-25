Воронежцы смогут увидеть «космический поезд» из спутников Илона Маска

СЕГОДНЯ 20:26 2019-05-25T20:28:41+03:00

Будет сразу несколько промежутков, когда стоит обратить свой взор в небо

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Компания Илона Маска SpaceX 24 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками. Это часть программы глобального широкополосного интернета Starlink, работу которого должны обеспечить почти 4,5 тысяч спутников. Они будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7,7 тысяч аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров. Такое количество позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек планеты.

Сейчас в социальных сетях вы можете наблюдать фото «космического поезда», которые сделали с Земли, например, в Голландии. Выглядит такое скопление объектов на звездном фоне действительно крайне необычно.

В сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» сообщили, что у воронежцев также есть возможность увидеть «поезд Starlink». Вам, конечно, понадобится телескоп, но не нужно быть сверхспециалистом - даже простые любители астрономии быстро находят множество ярких объектов с блеском. Главное - знать момент, когда же смотреть. Так вот воронежцам стоит устремить свой взор в небо 25 мая в 22:04 и 23:40, а также 26 мая в 1:17 и 2:55.

Эксперты советуют выходить смотреть пролет заранее, минут за 10! Кроме того, они предоставили карты пролетов.

ИСТОЧНИК KP.RU