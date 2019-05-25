Около тысячи воронежцев приняли участие в благотворительном велозабеге

СЕГОДНЯ 19:19 2019-05-25T19:19:31+03:00

На всем протяжении маршрута дорожную безопасность участников обеспечивали полицейские Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В Воронеже прошел благотворительный велозабег «Еду на велосипеде - спасаю жизнь!». Мероприятие организовано в поддержку фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «ДоброСвет». Общее количество участников составляет около 1000 человек.

Все любители велоспорта, участвующие в марафоне, как взрослые, так и дети делали взнос за участие - это и есть благотворительная помощь фонду.

Стартовали велосипедисты у жилого комплекса «Олимпийский», далее их путь пролегал по улице Шишкова, Московскому проспекту, улице Ломоносова и улице Тимирязева. Финиш - Воронежский центральный парк, где прошел розыгрыш призов.

На всем протяжении маршрута дорожную безопасность участников обеспечивали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU