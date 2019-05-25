Около тысячи воронежцев приняли участие в благотворительном велозабеге
В Воронеже прошел благотворительный велозабег «Еду на велосипеде - спасаю жизнь!». Мероприятие организовано в поддержку фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «ДоброСвет». Общее количество участников составляет около 1000 человек.
Все любители велоспорта, участвующие в марафоне, как взрослые, так и дети делали взнос за участие - это и есть благотворительная помощь фонду.
Стартовали велосипедисты у жилого комплекса «Олимпийский», далее их путь пролегал по улице Шишкова, Московскому проспекту, улице Ломоносова и улице Тимирязева. Финиш - Воронежский центральный парк, где прошел розыгрыш призов.
На всем протяжении маршрута дорожную безопасность участников обеспечивали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU