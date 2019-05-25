В гараже у воронежца нашли около пяти килограммов синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-25T12:35:20+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Такую коробку нашли правоохранители Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

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В Воронеже сотрудники региональных Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и УФСБ задержали 33-летнего горожанина. Мужчина продавал различные «синтетические вещества» через тайники. О закладках он рассказывал клиентам с помощью мессенджеров.

Во время обыска в гаражном боксе полицейские нашли картонную коробку с пятью полимерными свертками. В каждом из них были вещества похожие на наркотики. Было возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...».

- Согласно заключения экспертизы, изъятые вещества, общей массой 4951,13 грамма, содержат в своем составе наркотическое средство – α-пирролидино-валерофенон (α-PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, - объяснили в ГУ МВД по Воронежской области.

Центральный районный суд Воронежа отправил наркокурьера под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU