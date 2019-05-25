2019-05-25T12:14:33+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике зафиксировали массовый слет краснокнижных бабочек

Сейчас специалисты занимаются подсчетом особей
Олег ИВАНОВ
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Фото: vk.com/zapovednikvrn - Александр ЧерёмухинФото: vk.com/zapovednikvrn - Александр Черёмухин
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В Воронежском заповеднике отмечен массовый лет бабочек мнемозин (Parnassius mnemosyne). Название это вида происходит от имени древнегреческой богини памяти, матери девяти муз, дочери Урана и Геи — Мнемозины.

Эта бабочка выглядит крайне необычно: грудь и брюшко у нее черные, но при этом покрыты густыми белесоватыми волосками. Округлые крылья же покрыты редкими чешуйками.

- В настоящее время наши энтомологи ведут учет численности этих редких насекомых. Мнемозина занесена не только в Красную книгу России, но и во многие региональные издания, - отметили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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