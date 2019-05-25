2019-05-25T10:46:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись «Ниссан» и «Лада»: три человека госпитализированы

Двое парней и девушка, которым всего по 19 лет, сейчас находятся в больнице
Олег ИВАНОВ
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Проводится проверкаПроводится проверкаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 мая примерно в 16.10 в Семилукском районе 31-летний водитель «Ниссана Примера» не справился с управлением и влетел в «Ладу Гранта», за рулем которой был 19-летний житель Нижнедевицкого района. ДТП случилось на 213 километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов».

- В результате ДТП водитель «Лада Гранта» и его пассажиры, 19-летние парень и девушка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 135 ДТП, из них в областном центре – 101, в районах области – 24, на федеральных дорогах – 10. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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