В Воронеже жесткое задержание бизнесмена за покровительство 50 нелегальным мигрантам попало на видео

СЕГОДНЯ 19:58 2019-05-24T20:00:50+03:00

Он помогал им незаконно оформлять разрешение на жительство и работу [видео]

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В Воронеже прохожие стали свидетелями операции Росгвардии. Крепкие мужчины в масках задержали мужчину в майке и джинсах. Его повалили на землю и надели наручники.

Такое жесткое отношение к своей персоне 39-летний воронежец заслужил тем, что готовил комплекты документов, которые позволяли незаконным мигрантам получать разрешение на жительство и работу в России. При обысках в офисе, арендованном мужчиной, и в его квартире обнаружили системные блоки, ноутбуки и мобильные телефоны, изъяли паспорта иностранцев, копии и оригиналы различных документов.

- Часть из них являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения. Таким образом, мужчина организовал незаконное пребывание на территории России более 50 иностранцев, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении задержанного сотрудники Следственного управления УМВД России по Воронежу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» (до пяти лет лишения свободы). До суда его отпустили под подписку о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/710912" frameborder="0"></iframe> Задержание покровителя 50 незаконных мигрантов в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU