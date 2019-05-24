В Воронеже жесткое задержание бизнесмена за покровительство 50 нелегальным мигрантам попало на видео
В Воронеже прохожие стали свидетелями операции Росгвардии. Крепкие мужчины в масках задержали мужчину в майке и джинсах. Его повалили на землю и надели наручники.
Такое жесткое отношение к своей персоне 39-летний воронежец заслужил тем, что готовил комплекты документов, которые позволяли незаконным мигрантам получать разрешение на жительство и работу в России. При обысках в офисе, арендованном мужчиной, и в его квартире обнаружили системные блоки, ноутбуки и мобильные телефоны, изъяли паспорта иностранцев, копии и оригиналы различных документов.
- Часть из них являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения. Таким образом, мужчина организовал незаконное пребывание на территории России более 50 иностранцев, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении задержанного сотрудники Следственного управления УМВД России по Воронежу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» (до пяти лет лишения свободы). До суда его отпустили под подписку о невыезде.
Задержание покровителя 50 незаконных мигрантов в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU