2019-05-24T13:03:41+03:00
Происшествия

Воронежский рецидивист надругался над девушкой, попав к ней в квартиру под предлогом покупки платья

До этого он изнасиловал 17-летнюю девочку
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Нападавшего удалось задержать.Нападавшего удалось задержать.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Сразу по нескольким тяжелым статьям УК РФ, включая "изнасилование несовершеннолетней" и "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" будут судить 46-летнего мужчину из Воронежа. Об этом сообщают в региональном СУ СК РФ.

Все началось 8 мая, когда в Левобережном районе некий субъект проследовал за 17-летней девушкой в подъезд многоэтажки. Как говорят следователи, угрожая насилием, он проник вместе с ней в квартиру, украл деньги и золото, а потом изнасиловал. Силовики осмотрели место происшествия. Потерпевшая дала подробное описание нападавшего, с ее слов был составлен его рисованный портрет.

Спустя десять дней в полицию пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что разместила в сети объявление о продаже платья (причем на фотографии была ее младшая сестра). Позвонил человек, который рассказал, что ищет такую вещь для своей родственницы. Девушка впустила мужчину. Тот бросился на нее, стал душить, забрал ценности и совершил "насильственные действия сексуального характера".

В итоге задержали 46-летнего мужчину, не раз судимого за похожие преступления. Он освободился из тюрьмы в декабре 2018 года.

- Благодаря кропотливой работе правоохранители смогли найти квартиру, в которой он временно проживал в городе Воронеже, - говорят в СУ СК РФ. - Потерпевшие уверенно опознали нападавшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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