2019-05-23T22:09:12+03:00
Общество

Главный следователь Воронежской области за год заработал 4,13 млн рублей

Доход его супруги - 988 тысяч
Олег ИВАНОВ
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Кирилл ЛевитКирилл ЛевитФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Руководитель управления СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левит заработал в 2018 году 4,13 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе были опубликованы на официальном сайте ведомства. Для сравнения в прошлом году главный следователь задекларировал гораздо меньшую сумму - 2,7 млн. Вырос за год и заработок супруги Кирилла Левита с 439 тысяч до 988 тысяч рублей.

Что же касается имущества, то у руководителя ведомства в собственности есть квартира в 77,8 кв. м. Есть отдельная жилплощадь и у супруги - 54,2 кв.м. В пользовании семьи также - квартира 87,9 кв. м и машиноместо на 16 кв. м. А вот собственного автомобиля, судя по декларации, у Кирилла Левита сейчас нет. Хотя год назад у него была машина Audi A6. Зато у жены два автомобиля - Renault Kaptur и Skoda Kodiaq.

Для сравнения заместители руководителя регионального СУ СКР Иван Ковалев и Дмитрий Ломакин за тот же 2018 год заработали 2,5 млн и 4,1 млн рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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