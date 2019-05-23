2019-05-23T20:16:47+03:00
Общество

Стало известно, где в Воронеже этой ночью пройдет дорожный ремонт

для удобства горожан работы будут проходить, в основном, с 22:00 до 6:00
Олег ИВАНОВ
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С 23 на 24 мая в Воронеже пройдет очередная часть дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. Для удобства работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения для транспорта.

Так, С 23 на 24 мая планируется:

– улица 20-летия ВЛКСМ: фрезерование а/б покрытия;

– улица 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Орджоникидзе): поднятие горловин колодцев;

– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): установка бортового камня;

– улица Перевёрткина: подготовительные работы под устройство парковочных карманов;

– улица Студенческая: подготовительные работы;

– улица Феоктистова: устройство а/б покрытия.

Однако планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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