Стало известно, где в Воронеже этой ночью пройдет дорожный ремонт
С 23 на 24 мая в Воронеже пройдет очередная часть дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. Для удобства работы будут проходить, в основном, в ночное время (с 22:00 до 6:00) без закрытия движения для транспорта.
Так, С 23 на 24 мая планируется:
– улица 20-летия ВЛКСМ: фрезерование а/б покрытия;
– улица 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Орджоникидзе): поднятие горловин колодцев;
– проспект Патриотов (от кольца до улицы Космонавта Комарова): установка бортового камня;
– улица Перевёрткина: подготовительные работы под устройство парковочных карманов;
– улица Студенческая: подготовительные работы;
– улица Феоктистова: устройство а/б покрытия.
Однако планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU