В Воронежской области работникам коммунальной компании задолжали зарплату за два месяца

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-23T20:13:05+03:00

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Работники ООО «Россошанские Коммунальные Сети» после того, как не получили заработную плату за март и апрель 2019 года, решили написать коллективное обращение в Россошанскую межрайонную прокуратуру. Проверка лишь подтвердила, что людям почему-то «забыли» отдать их деньги.

Прокурор района направил в суд заявления о взыскании задолженности по зарплате на сумму свыше 450 тысяч рублей.

- В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - отметили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU