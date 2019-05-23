2019-05-23T20:06:40+03:00
Общество

Одну из улиц Воронежа перекроют для автомобилистов на 28 дней

Объезд можно осуществлять по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение 28 дней будет закрыто движение по улице Чернышевского. Как сообщили 23 мая в пресс-службе мэрии, это связано с производством по устройству водоотводных лотков. Работы будут проходить с 25 мая по 21 июня. Соответственно на это время и будет закрыто движение транспорта по улице Чернышевского.

Объезд можно осуществлять по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда указанного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный следователь Воронежской области за год заработал 4,13 млн рублей
Стало известно, где в Воронеже этой ночью пройдет дорожный ремонт
В Воронежской области работникам коммунальной компании задолжали зарплату за два месяца
Под Воронежем молодая начальница отделения почты систематически воровала деньги из кассы
На фестивале «Здоровый Воронеж» выберут «Бабушку года»
В Воронеже у пациентки больницы украли деньги и документы прямо из палаты
Объезжая дорожные работы водитель микроавтобуса сбил ремонтника в Воронежской области
В Воронеже полицейского борца с коррупцией, «отжимавшего» у бизнесмена 10 миллионов, отправили в СИЗО
В Воронеже строительство детского тубдиспансера оценили в 718 млн рублей
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Под стражу отправили водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа
В Воронеже на парковке у супермаркета неизвестные «глушат» автомобильную сигнализацию
У одного из учеников воронежской школы выявили туберкулез