Одну из улиц Воронежа перекроют для автомобилистов на 28 дней

СЕГОДНЯ 20:06 2019-05-23T20:06:40+03:00

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В течение 28 дней будет закрыто движение по улице Чернышевского. Как сообщили 23 мая в пресс-службе мэрии, это связано с производством по устройству водоотводных лотков. Работы будут проходить с 25 мая по 21 июня. Соответственно на это время и будет закрыто движение транспорта по улице Чернышевского.

Объезд можно осуществлять по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда указанного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU