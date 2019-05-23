На фестивале «Здоровый Воронеж» выберут «Бабушку года»
2 июня в 10.00 в парке Патриотов стартует фестиваль «Здоровый Воронеж». В этом году организаторы подготовили специальную программу для людей пожилого возраста.
- В Городской праздник здоровья этого лета посвящен теме активного долголетия и пройдет под девизом «и стар, и млад здоров и рад». На территории мероприятия будут работать две основные интерактивные площадки – семейная и для пенсионеров, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что взрослых и детей будут развлекать аниматоры, артисты и детские педагоги. Специально для молодых мам пройдет лекция о пользе грудного вскармливания. Детей также ждут конкурсы, мастер-классы и подарки.
На площадке «Активное долголетие» люди пожилого возраста смогут бесплатно побеседовать с врачами и пройти экспресс-диагностику здоровья. Также можно поучаствовать в физкультурном флешмобе, послушать лекции по правильному питанию или встретиться с психологом.
- На главной сцене пройдет традиционная концертная программа, а также конкурс бабушек «баба Люба». Участницы посоревнуются за звание «Бабушка года», продемонстрировав свои таланты, остроумие и юмор. По традиции праздник закончится розыгрышем путевок на отдых, - сообщили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU