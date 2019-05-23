Объезжая дорожные работы водитель микроавтобуса сбил ремонтника в Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-23T17:48:28+03:00

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23 мая примерно в 15.00, объезжая место проведения дорожных работ, 27-летний водитель микроавтобуса «Нисан Эльгранд» сбил пешехода. ДТП случилось на 203 км автодороги Р-298 «Курск - Саратов». Этот участок трассы находится в Семилукском районе.

Водитель микроавтобуса двигался в направлении Курска. Увидев, что идет ремонт, мужчина решил проехать по обочине. Но почему-то не заметил одного из рабочих,66-летнего жителя Нижнедевицкого района. После аварии микроавтобус съехал в кювет.

- В результате ДТП пострадали пешеход, а также два пассажира микроавтобуса, 23 и 27-летние женщины, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU