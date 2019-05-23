В Воронеже строительство детского тубдиспансера оценили в 718 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-23T17:28:46+03:00

Так будет выглядеть детский корпус тубдиспансера с высоты птичьего полета. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

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Согласно электронному аукциону, размещенному на сайте госзакупок, максимальная цена контракта на строительство детского корпуса воронежского тубдиспансера имени Похвисневой составит 718,3 млн рублей. Хотя до этого фигурировала сумма более 840 миллионов.

Новое здание расположится по адресу: улица Тепличная, 1. Общая площадь объекта составит 12,5 тыс. кв. м. Детский корпус тубдиспансера планируют открыть до конца 2020 года.

- Новый детский корпус будет совмещать стационар и поликлинику, а также будет полностью соответствовать современным стандартам, – рассказывал главный внештатный фтизиатр ЦФО, главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Корниенко. – За последние несколько десятилетий отдельно стоящие учреждения противотуберкулезного профиля в Воронежской области не строились – это первый подобные проект за долгое время.

Аукцион будет проведен 13 июня, а последнюю заявку можно будет подать 7 числа первого летнего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU