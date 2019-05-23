Под стражу отправили водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-23T17:03:54+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Так выглядел автомобиль после ДТП Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»

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- Центральный районный суд Воронежа избрал в отношении 39-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила 23 мая официальный представитель регионального ГУ МВД России Наталья Куликова.

Речь идет о ДТП, произошедшем 21 мая в 22.20 на проспекте Революции. Под колеса белого «Мерседеса» попала 69-летняя женщина. Она умерла до приезда скорой. Очевидцы аварии утверждают, что вышедший из немецкого авто водитель был пьян.

Сотрудники Росгвардии не дали сбежать водителю «Мерседеса». Стражи порядка ехали по проспекту Революции, когда услышали звук резкого торможения и удара. Они заметили «Мерседес» со следами повреждений, уезжавший с высокой скоростью. Женщина же осталась лежать на проезжей части.

Сотрудники вневедомственной охраны патрульным автомобилем заблокировали иномарку и задержали водителя.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства совершенного противоправного деяния, а также закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU