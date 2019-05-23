В Воронеже на парковке у супермаркета неизвестные «глушат» автомобильную сигнализацию

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-23T16:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 мая, сразу несколько читателей сообщили «Комсомолке» о проблемах с автосигнализацией на парковке у супермаркета, расположенного на Проспекте Труда напротив стоматологической поликлиники.

- Я подъехал к магазину в конце рабочего дня. Как обычно, закрыл машину, а, когда вернулся через несколько минут, не смог снять авто с сигнализации, - рассказал нам Виктор. – Машина не реагировала на брелок.

Сначала наш читатель предположил, что проблема в его сигнализации, но потом к нему подошел водитель другой припаркованной рядом машины, который столкнулся с такой же проблемой. Стало очевидно, что причина в радиопомехах. На парковке многие сигнализации начинали давать сбой: одни автомобилисты не могли закрыть машину, кто-то, наоборот, открыть. Приходилось либо пользоваться ключом и снимать с сигнализации, либо обесточивать оборудование, чтобы разблокировать защиту.

- Кто и зачем это делает, остается только догадываться, – отметил наш собеседник. – Пока я пытался устранить проблему, ко мне подошла женщина и предложила помощь своих знакомых в снятии машины с сигнализации. Я отказался. Также я выяснил, что подобное на этой парковке происходит часто.

Как рассказали «Комсомолке» специалисты, «глушат» сигнализации, создавая помехи на определенной частоте, с помощью аппарата, который можно собрать самостоятельно, или купить. Радиус действия подавителя сигнала небольшой – до нескольких десятков метров. Однако обнаружить злоумышленника бывает непросто: он может находится в соседней машине или в окне ближайшего дома. Зачем это делается? Чаще всего это либо попытка кражи из машины или угона транспорта, либо элементарное хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU