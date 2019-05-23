2019-05-23T13:24:32+03:00
Общество

В Воронеже начались работы по установке памятника Вильгельму Столлю

Он появится на пешеходной улице Карла Маркса
Олег ИВАНОВ
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Идет установка постаментаИдет установка постаментаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В конце февраля стало известно, как будет выглядеть памятник Вильгельму Столлю и что он будет установлен до 1 июня. Работы же начались уже 23 мая на участке улицы Карла Маркса, ограниченном улицами Никитинская и Студенческая.

Вильгельм Столль будет стоять на пьедестале с шестеренками, опираясь на свой знаменитый велосипед. Взор предпринимателя устремлен вверх, а пиджак свободно расстегнут. Автор данной работы – Юрий Киреев из Курска.

- Я рад, что в Воронеже появится памятник Вильгельму Столлю - он станет еще одной точкой притяжения для воронежцев и гостей города на нашей востребованной пешеходной улице Карла Маркса и физическим воплощением примера социально-ответственного предпринимателя, у которого в нашем городе много последователей - бизнесменов, меняющих мир вокруг себя к лучшему. Жизнь и деятельность Вильгельма Столля - хороший пример, на который стоит равняться всем представителям предпринимательства, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

К слову, с помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы узнавали, говорит ли что-либо нашим горожанам имя известного воронежского промышленника конца XIX – начала XX века. Итог оказался не самый радующий, так что памятник точно пригодится хотя бы для того, чтобы проходящие мимо люди активнее интересовались историей своего края.

Так будет выглядеть известный предприниматель Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так будет выглядеть известный предпринимательФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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