Под Воронежем открыли завод гофрокартона на 300 рабочих мест

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-23T12:21:26+03:00

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В индустриальном парке «Масловский» открыли новый завод. «Европак» - это высокотехнологичное производство гофрокартона, бумажной и картонной тары. Предприятие мощностью 188 млн кв метров в год на каждом этапе производственного цикла имеет высокую степень автоматизации. На заводе будет работать около 300 человек.

- Выработка на одного человека на предприятии будет составлять 18 миллионов рублей в год. Современное предприятие должно быть малочисленным по персоналу, но высокопроизводительным. Привлекая инвесторов, мы, конечно, нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест. Поэтому нам их нужно много, с тем, чтобы занятость в Воронежской области была полной, - отметил губернатор Александр Гусев.

Областные власти собираются и дальше привлекать резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU