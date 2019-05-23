Воронежцы отметят День пограничника

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-23T09:12:56+03:00

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28 мая воронежские пограничники отметят профессиональный праздник. В 11.00 в Центральном парке пройдет митинг и возложение венков и цветов к мемориалу на месте захоронения воинов 41-го полка НКВД. В этот день в школах запланированы уроки мужества, в ДК - спортивно-игровые программы, выставки.

Меж тем, праздничный концерт ко Дню пограничника пройдет немного раньше: воронежцев ждут 26 мая в парке имени Дурова (ул.Ворошилова, 1м), начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU