В районе Воронежской области «забыли» поставить сирот в льготную очередь на жилье

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-22T19:25:24+03:00

И это далеко не единственное нарушение

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В Новохоперском районе на учете в органе опеки и попечительства состоят 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них под опекой 62 ребенка, в приемных семьях – 74.

Прокуратура проверила, как работает орган опеки, функции которого осуществляет администрация Новохоперского района.

Например, сотрудники должны собирать документы, необходимых для включения сирот в льготную очередь на получение жилья. Однако в отношении 6 детей, оставшихся без родителей, эта работа должным образом не велась. Их просто не поставили в льготную очередь на получение жилья.

В 2017 году не проверялось, как опекуны и попечители прав обеспечивают сохранность имущества детей. Согласно закону, такие проверки должны проводиться один раз в полгода.

Да и, как сообщают в прокуратуре, во втором полугодии 2018 года отсутствуют сведения о сохранности жилых помещений, закрепленных за тремя детьми-сиротами.

Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU