2019-05-22T17:53:40+03:00
Общество

В Воронеже сняли на видео краснокнижную речную выдру

Жителей региона поздравили с международным днем биологического разнообразия
Олег ИВАНОВ
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Жителей региона поздравили с международным днем биологического разнообразия!Жителей региона поздравили с международным днем биологического разнообразия!Фото: принтскрин видео.
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Сотрудники Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова сняли на видео выдру речную — Lutra lutra. Она занесена в Красную книгу Воронежской области как редкий вид и в Красную книгу Липецкой области как восстанавливающийся вид.

Так жителей региона поздравили с международным днем биологического разнообразия! Ведь основная цель заповедников, как раз, - сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.

- Каждый из нас может внести свой вклад в дело сохранения видового разнообразия нашей планеты, если жить по законам совести: не совершать того, чтобы ты не хотел получить в отношении к себе. И реки будут чище, и воздух прозрачнее, и не отравленная мусором планета сама позаботится о всех своих обитателях, - отметили в заповеднике.

Речная выдра в Воронеже.Ежегодно 22 мая отмечается международный день биологического разнообразия. Биоразнообразие разнообразие всего живого на Земле от генов до экосистем. Оно включает миллионы видов животных, растений, микроорганизмов, живущих на нашей планете. Однако биоразнообразие охватывает и всю совокупность природных экосистем, которые слагаются этими видами. Основная цель заповедников сохранения биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов такая формулировка дана в Федеральном законе Об особо охраняемых природных территориях и в Положении о государственных природных заповедниках Российской Федерации. Цель этого дня обратить внимание людей всего мира на сохранение биологического разнообразия живых видов и экологических систем в целом. Каждый из нас может внести свой вклад в дело сохранения видового разнообразия нашей планеты, если жить по законам совести: не совершать того, чтобы ты не хотел получить в отношении к себе. И реки будут чище, и воздух прозрачнее, и не отравленная мусором планета сама позаботится о всех своих обитателях. Выдра речная Lutra lutra (Linnaeus, 1758). Занесена в Красную книгу Воронежской области как редкий вид (категория 3) и в Красную книгу Липецкой области как восстанавливающийся вид (5 категория). Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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