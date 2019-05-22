В многоэтажке Воронежа двое мужчин катались по полу и звали на помощь
20 мая в 3.52 испуганные жители Центрального района Воронежа сообщили в региональное управление Росгвардии, что из квартиры многоэтажки доносятся крики о помощи.
Прибывшие стражи порядка увидели, что дверь в квартиру открыта, а на полу прихожей в неадекватном состоянии лежат два человека. Мужчины были в состоянии наркотического опьянения. Им тут же вызвали скорую помощь. На диване сотрудники обнаружили 21 сверток с веществами белого и коричневого цвета.
Оказалось, что 42-летний житель Ярославля и 20-летний житель поселка Дорогино Новосибирской области уже были судимы за хранение наркотиков. В Воронеж они приехали на заработки.
- Изъятые вещества идентифицированы экспертизой как синтетический наркотик «соль» общей массой 5 граммов и наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш» общей массой 25 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU