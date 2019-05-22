В многоэтажке Воронежа двое мужчин катались по полу и звали на помощь

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-22T15:37:59+03:00

На диване сотрудники обнаружили 21 сверток с веществами белого и коричневого цвета Фото: предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Воронежской области.

Они уже были судимы за хранение наркотиков

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20 мая в 3.52 испуганные жители Центрального района Воронежа сообщили в региональное управление Росгвардии, что из квартиры многоэтажки доносятся крики о помощи.

Прибывшие стражи порядка увидели, что дверь в квартиру открыта, а на полу прихожей в неадекватном состоянии лежат два человека. Мужчины были в состоянии наркотического опьянения. Им тут же вызвали скорую помощь. На диване сотрудники обнаружили 21 сверток с веществами белого и коричневого цвета.

Оказалось, что 42-летний житель Ярославля и 20-летний житель поселка Дорогино Новосибирской области уже были судимы за хранение наркотиков. В Воронеж они приехали на заработки.

- Изъятые вещества идентифицированы экспертизой как синтетический наркотик «соль» общей массой 5 граммов и наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш» общей массой 25 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU