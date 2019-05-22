Воронежскому студенту грозит срок за секс со школьницей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-22T14:21:06+03:00

20-летний парень жил с 15-летней девочкой, пока та не забеременела

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20-летнего студента из Воронежа обвиняют в "половом сношении" с несовершеннолетней – статья 134 УК. Согласно материалам дела, студент воронежского техникума несколько месяцев жил в Липецке с 15-летней девочкой. Отношения в паре были вполне взрослые, причем парень знал, сколько лет его сожительнице.

Неизвестно, как долго еще молодым людям удавалось бы скрывать половую связь, если бы не одно внезапное обстоятельство. Школьница почувствовала недомогание и обратилась к врачу, где ее поставили на учет по беременности и сообщили в правоохранительные органы.

Как рассказали в пресс-службе СКР Липецкой области, в ходе следствия парень во всем сознался и искренне раскаялся. Дело вскоре передадут в суд. Студенту грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU