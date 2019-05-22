Прокуратура взялась за школы Воронежской области, в которых собирали деньги с родителей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-22T14:11:52+03:00

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Представители школы, в которой учатся ваши дети, требуют от вас денег за учебники, ремонт или компьютеры? Обращайтесь в прокуратуру.

Вот пример: в Новоусманском районе в отдельных школах ввели так называемое «Положения о родительском комитете», на который возложена обязанность по совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально-технической базы образовательного учреждения

Говоря проще, родители должны были собирать деньги на покупку учебников, наглядных методических пособий и других школьных принадлежностей.

- Положения возлагают на родительский комитет школы обязанности, не предусмотренные законом, чем нарушается принцип доступности и бесплатности образования. Наличие такой обязанности может создать условия для коррупционных проявлений в образовательном процессе, - отметили в областной прокуратуре.

Так что теперь школам придется что-то менять в своей политике.

ИСТОЧНИК KP.RU