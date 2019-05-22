Прокуратура взялась за школы Воронежской области, в которых собирали деньги с родителей
Представители школы, в которой учатся ваши дети, требуют от вас денег за учебники, ремонт или компьютеры? Обращайтесь в прокуратуру.
Вот пример: в Новоусманском районе в отдельных школах ввели так называемое «Положения о родительском комитете», на который возложена обязанность по совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально-технической базы образовательного учреждения
Говоря проще, родители должны были собирать деньги на покупку учебников, наглядных методических пособий и других школьных принадлежностей.
- Положения возлагают на родительский комитет школы обязанности, не предусмотренные законом, чем нарушается принцип доступности и бесплатности образования. Наличие такой обязанности может создать условия для коррупционных проявлений в образовательном процессе, - отметили в областной прокуратуре.
Так что теперь школам придется что-то менять в своей политике.
ИСТОЧНИК KP.RU