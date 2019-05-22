2019-05-22T14:11:52+03:00
Общество

Прокуратура взялась за школы Воронежской области, в которых собирали деньги с родителей

В учебных заведениях действовали незаконные положения
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представители школы, в которой учатся ваши дети, требуют от вас денег за учебники, ремонт или компьютеры? Обращайтесь в прокуратуру.

Вот пример: в Новоусманском районе в отдельных школах ввели так называемое «Положения о родительском комитете», на который возложена обязанность по совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально-технической базы образовательного учреждения

Говоря проще, родители должны были собирать деньги на покупку учебников, наглядных методических пособий и других школьных принадлежностей.

- Положения возлагают на родительский комитет школы обязанности, не предусмотренные законом, чем нарушается принцип доступности и бесплатности образования. Наличие такой обязанности может создать условия для коррупционных проявлений в образовательном процессе, - отметили в областной прокуратуре.

Так что теперь школам придется что-то менять в своей политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем вынесли приговор рецидивисту, забившему до смерти многодетную мать
В Воронеже снесли гараж, чтобы устранить чудовищный запах из канализации
В Воронеже маршрутка сбила пешехода
Воронежскому студенту грозит срок за секс со школьницей
Воронежский опорный вуз посетила Вице-президент Российской академии наук
В Воронеже налоговый инспектор помог «увести» из казны 5 миллионов рублей
В Воронеже на Советской площади запустят «цифровых» воздушных змеев
В Воронеже в маршрутном автобусе с поличным поймали карманника
В храм в центре Воронежа привезут мощи святой Матроны Московской, предсказавшей Сталину победу в войне
Пьяному водителю «Мерседеса», сбившему женщину в центре Воронежа, грозит уголовное дело
В Воронеже начальника отдела полиции по борьбе с коррупцией подозревают в хищении 10 миллионов у бизнесмена
Под Воронежем женщина достала деньги на свадьбу, обчистив сейф магазина, в котором работала
В Левобережном районе Воронежа появилась улица Полиграфистов
Несколько тысяч воронежцев остались без воды
В Воронеже сбили девочку на «зебре»
В центре Воронежа водитель «Мерседеса» сбил насмерть женщину
Воронежские водители могут пройти медобследование прямо на трассе «Дон»
В Воронеже матери пятилетнего ребенка срочно нужна помощь доноров крови
Воронежцев предупредили о шприцах, примотанных к перилам лестницы
В Воронежской области задержали бывшую главу Терновского района
Воронежские цветники станут «долгоиграющими»
В Воронеже Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу увеличить компенсации за целевое обучение аграриев
Дмитрий Медведев в Воронеже: «Через пять лет уровень АПК вырастет в два раза»
По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина в городе реализуется новая концепция оформления цветников