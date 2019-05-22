В Воронеже в маршрутном автобусе с поличным поймали карманника

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-22T13:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

16 мая примерно в 20.25 на Московском проспекте в маршрутный автобус зашел 28-летний воронежец. Мужчина думал, что он незаметно похитил из женской сумки кошелек, в котором, кстати, было 7000 рублей. Однако с поличным его тут же задержали оперативники.

28-летний карманник не раз был судим за аналогичные преступления – и теперь, похоже, ему вновь придется отправиться за решетку.

К тому же вечером 13 мая этот воронежец аналогичным способом похитил из сумки кошелек с 19 500 рублями у 59-летней женщины. В отделе полиции карманник рассказал, что ждал, когда женщины отвлекутся, и тогда брался за дело.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей.

- Карманники выбирают общественный транспорт и места с большим скоплением народа - рынки, ярмарки, базары, большие магазины, вокзалы. Там легко приблизиться к кошельку или мобильному телефону вплотную и легко его вытащить. Так как десятки получаемых со всех сторон толчков ослабляют чувствительность жертвы. Поэтому, не надо класть деньги (мобильный телефон и документы) в задний карман брюк. Не гарантируют сохранность кошелька, мобильного телефона и карманы на верхней одежде; не акцентируйте внимание посторонних на местонахождения ваших денежных средств и другого имущества, - напоминают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU