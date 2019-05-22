В Левобережном районе Воронежа появилась улица Полиграфистов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-22T11:13:15+03:00

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о присвоении имени улице в Левобережном районе. Решение о названии приняли на заседании комиссии по культурному наследию.

Улочка, проходящая от северо-восточного въезда в садоводческий кооператив «Полиграфист» до границы с садоводческим товариществом «Елочка», до этого была безымянной. Ей присвоили название, родственное первому дачному массиву, вдоль которого она проходит. Теперь это улица Полиграфистов. В ближайшее время информацию о названии внесут в государственный реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU