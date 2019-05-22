2019-05-22T11:13:15+03:00
Общество

В Левобережном районе Воронежа появилась улица Полиграфистов

Она располагается между дачами
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о присвоении имени улице в Левобережном районе. Решение о названии приняли на заседании комиссии по культурному наследию.

Улочка, проходящая от северо-восточного въезда в садоводческий кооператив «Полиграфист» до границы с садоводческим товариществом «Елочка», до этого была безымянной. Ей присвоили название, родственное первому дачному массиву, вдоль которого она проходит. Теперь это улица Полиграфистов. В ближайшее время информацию о названии внесут в государственный реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем вынесли приговор рецидивисту, забившему до смерти многодетную мать
В Воронеже снесли гараж, чтобы устранить чудовищный запах из канализации
В Воронеже маршрутка сбила пешехода
Воронежскому студенту грозит срок за секс со школьницей
Прокуратура взялась за школы Воронежской области, в которых собирали деньги с родителей
Воронежский опорный вуз посетила Вице-президент Российской академии наук
В Воронеже налоговый инспектор помог «увести» из казны 5 миллионов рублей
В Воронеже на Советской площади запустят «цифровых» воздушных змеев
В Воронеже в маршрутном автобусе с поличным поймали карманника
В храм в центре Воронежа привезут мощи святой Матроны Московской, предсказавшей Сталину победу в войне
Пьяному водителю «Мерседеса», сбившему женщину в центре Воронежа, грозит уголовное дело
В Воронеже начальника отдела полиции по борьбе с коррупцией подозревают в хищении 10 миллионов у бизнесмена
Под Воронежем женщина достала деньги на свадьбу, обчистив сейф магазина, в котором работала
Несколько тысяч воронежцев остались без воды
В Воронеже сбили девочку на «зебре»
В центре Воронежа водитель «Мерседеса» сбил насмерть женщину
Воронежские водители могут пройти медобследование прямо на трассе «Дон»
В Воронеже матери пятилетнего ребенка срочно нужна помощь доноров крови
Воронежцев предупредили о шприцах, примотанных к перилам лестницы
В Воронежской области задержали бывшую главу Терновского района
Воронежские цветники станут «долгоиграющими»
В Воронеже Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу увеличить компенсации за целевое обучение аграриев
Дмитрий Медведев в Воронеже: «Через пять лет уровень АПК вырастет в два раза»
По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина в городе реализуется новая концепция оформления цветников