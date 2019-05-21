2019-05-21T17:35:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем мать шестерых детей, напавшая на инспектора ПДН с ножом, отделалась штрафом

Женщину обязали заплатить 10 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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За угрозу ножом многодетная мать заплатит 10 тысяч рублей.За угрозу ножом многодетная мать заплатит 10 тысяч рублей.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 20 мая, Семилукский районный суд вынес приговор 36-летней матери шестерых детей.

На женщину пожаловались односельчане: они утверждали, что многодетная мать не стесняется напиваться вдрызг при своих маленьких ребятишек. Чтобы проверить их слова, положение дел в семье пришли проверить инспектор ПДН и ведущий специалист по образованию и опеке. Достаточно было взглянуть на обстановку в доме, чтобы понять – женщину обвиняют не зря. Окончательно это доказала она сама своим неадекватным поведением. Сначала мамаша грубо толкнула женщину-инспектора, а потом схватила нож и стала угрожать порезать ее.

Агрессивную женщину утихомирили. А потом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Многодетная мать признала свою вину. В итоге дело рассматривали в особом порядке. Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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