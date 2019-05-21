В воронежском микрорайоне Подгорное зреет канализационный конфликт

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-21T17:23:08+03:00

Горожане не довольны тем, что их коллектором пользуются жители соседних сел

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Жители воронежского микрорайона давно недовольны тем фактом, что в их канализацию сливают отходы канализации с Рамони, Чертовицка и Ямного. Это, по мнению горожан, перегружает их коллектор, который не справляется с такими объемами. Дошло до того, что в качестве протеста местные жители создали препятствие на пути ассенизационных машин к канализации.

Чтобы решить конфликт, управа Коминтерновского района несколько раз организовывала встречи с подгоренцами.

- По поручению руководителя управы Коминтерновского района Юрия Бавыкина с инициативными группами граждан, чтобы помочь в решении проблемы, встретилась исполняющая обязанности руководителя управы Коминтерновского района, заместитель руководителя управы района по социально – экономическому развитию Светлана Васькова, - рассказали в управе. – Одни представляли интересы ассенизаторов микрорайона Подгорное, другая сторона – жителей домов, расположенных вблизи коллектора для слива. Кроме того, на встречу был приглашен руководитель ООО «ЛМ – продукт», получивший техзадание на организацию приема стоков.

На встрече стороны высказали свои точки зрения и претензии и выслушали оппонентов. А начальники профильных отделов управы дали ряд рекомендаций по выходу из сложившейся ситуации.

Другая встреча состоялась уже в самом микрорайоне Подгорное. Кроме Светланы Васьковой помочь подгоренцам в решении наболевшей проблемы приехал заместитель руководителя управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Воронежа Игорь Черенков. Чиновник пообещал жителям детально разобраться в ситуации решить проблему с учетом мнений всех сторон конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU