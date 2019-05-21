2019-05-21T14:11:32+03:00
Общество

Жителям пригорода Воронежа выставили долг за вывоз мусора сразу за четыре месяца

Новые квитанции в селе Александровка получили впервые
Елена ФЕДЯШЕВА
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Долги по вывозу мусора у некоторых достигли трех тысяч рублей!Долги по вывозу мусора у некоторых достигли трех тысяч рублей!Фото: из архива «КП»
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Уже четыре месяца воронежцы и жители пригорода платят за сбор и вывоз мусора по новым тарифам. Горожане новые квитанции получают с января. А вот жители села Александровка Новоусманского района получили платежки впервые, причем сразу с долгом за четыре месяца!

- Огромные долги прислали всему поселку, - рассказали нам александровцы. – А некоторым домам еще и завысили данные по количеству прописанных жильцов (в частных домах плату начисляют, исходя из количества проживающих – Авт.).

Жители поселка также пожаловались, что два дня не могут дозвониться по указанным в квитанции телефонам, чтобы выяснить, в чем дело.

- Квитанции на оплату услуги по вывозу ТКО жителям села Александровка

Новоусманского района рассылаются с января 2019 года, согласно данным по

проживающим, предоставленным нам администрацией района, - утверждают в ОАО «Экотехнологии» (региональный оператор по обращению с отходами – Авт.). - Информация о том, что платежные документы не доходили до адресатов, нам не поступала. Отметим, что доставку квитанций осуществляет «Почта России», а процент сбора по данной коммунальной услуге хоть и небольшой, но есть. Это свидетельствует о том, что жители села квитанции все же получают и

оплачивают.

Тем, кто все-таки не получал ранее квитанций или в них записан долг по оплате, посоветовали обратиться в районный офис ОАО «Экотехнологии» (с. Новая Усмань, ул. Ростовская, 2).

- Если в квитанции указано неверное количество проживающих, то следует электронной почтой (novayausman@inbox.ru) или лично в офис ОАО «Экотехнологии» предоставить выписку из домовой книги, где указано верное количество прописанных. Мы внесем изменения в базу данных и произведем корректировку начислений, - пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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