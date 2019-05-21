В Воронеже в ДТП пострадала шестимесячная малышка

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-21T13:34:42+03:00

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20 мая на улице Ворошилова у дома №1 столкнулись два автомобиля: «Пежо 107» и ВАЗ-2109. По данным Госавтоинспекции, 33-летняя женщина, водитель иномарки, поворачивала налево и не пропустила двигавшуюся навстречу «девятку» под управлением 30-летнего водителя. В результате столкновения пострадала пассажирка ВАЗа – шестимесячная девочка, которая находилась в детском кресле. Она получила легкие травмы. После осмотра и оказания помощи в больнице ее отпустили домой.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU