В Воронеже в ДТП пострадала шестимесячная малышка
Девочку спасло автокресло
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20 мая на улице Ворошилова у дома №1 столкнулись два автомобиля: «Пежо 107» и ВАЗ-2109. По данным Госавтоинспекции, 33-летняя женщина, водитель иномарки, поворачивала налево и не пропустила двигавшуюся навстречу «девятку» под управлением 30-летнего водителя. В результате столкновения пострадала пассажирка ВАЗа – шестимесячная девочка, которая находилась в детском кресле. Она получила легкие травмы. После осмотра и оказания помощи в больнице ее отпустили домой.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU