2019-05-21T10:07:49+03:00
Происшествия

Улицу Воронежа парализовало из-за ДТП с тремя автомобилями

Движение идет со скоростью 3 км/ч
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: "Аварии ДТП Воронежа".Фото: "Аварии ДТП Воронежа".
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Сегодня, 21 мая, улица Карпинского на участке от Рабочего проспекта до улицы Лидии Рябцевой оказалась парализована. Виной всему - ДТП с тремя автомобилями.

На дороге столкнулись "Киа-Рио", "Волга" и "Хендэ-Санта Фе". При этом оказалась практически полностью перекрыта проезжая часть. Те, кто едет в сторону Рабочего проспекта, объезжают столкнувшиеся автомобили по обочине. Те, кто спешит в направлении Лидии Рябцевой, просто стоит. По данным "Яндекс.Пробок" на 10.00, скорость движения в эту сторону не превышает 3 км/ч.

"Яндекс.Пробки".

"Яндекс.Пробки".

Сведений о пострадавших нет. Надеемся, что автомобилисты смогут оперативно убрать машины с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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