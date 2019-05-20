Долговая кабала: жители Воронежской области стали брать больше кредитов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-20T14:09:12+03:00

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Кризис сказался на жителях Воронежской области, людям не хватает имеющихся денег, но жить хочется красиво, и они ударились в заемы. За первый квартал 2019 года воронежские банки выдали жителям региона кредитов на 38,7 млрд рублей. Это без малого на 20 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из этой суммы 30,5 млрд рублей взяли на потребительские нужды, 8,3 млрд рублей - на ипотеку.

По итогам первого квартала общая задолженность по кредитам физических лиц составила 194 млрд рублей, что почти на пять процентов больше, чем на начало года, сообщили в воронежском отделении Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU