2019-05-20T13:23:13+03:00
Общество

Александр Лапин презентовал свой новый роман крымчанам

В Симферополе воронежский писатель провел встречу с читателями и выступил на местном телевидении
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Во время встречи с читателями.Во время встречи с читателями.
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Александр Лапин, выпустив роман «Крымский мост», первым делом отправился на полуостров. Как и герой его книги Олег Миров, совершил путешествие во времени, пространстве и самом себе. Автор погрузился в воссозданные им декорации, прошел дорогой своего персонажа мимо памятников, знаковых зданий и кафе. После этого Александр Лапин встретился и с героями реальными - жителями Симферополя, своими читателями. Участниками тех событий, которые он описал в книге.

- Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий в умах и душах людей была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены - за свое положение, за имущество. А обычные люди - за собственную жизнь. Но как говорится, чем больше солдаты бояться, тем крепче будут стоять, - рассказал писатель.

ВЕСТИ-КРЫМ: эфир 17.05.2019.

Также в ходе поездки Александр Алексеевич выступил на местном телевидении. Во время передачи у него поинтересовались, что он вкладывал в эпизод с китайской притчей о камешке. В той истории камень попадает под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем.

- Крым - тоже такой маленький камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И история, с одной стороны, России, а с другой - мировая, изменила направление. Мы с вами обнаружили, что у нас есть собственные интересы, что они не сходятся с желаниями партнеров. И в конечном итоге - совсем разошлись, - объясняет писатель.

В трёх измерениях: интервью с автором книги Крымский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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