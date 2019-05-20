Борисоглебцы покажут воронежцам три спектакля

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-20T08:26:22+03:00

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В столицу Черноземья с двухдневными гастролями приедет Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского. Артисты покажут воронежцам в Доме актера три спектакля.

22 мая представят комедию Рея Куни "Клинический случай", начало в 19.00.

23 мая борисоглебские артисты привезут детворе постановку "Говорящее дерево", начало в 12.00, а в 19.00 театралы увидят литературно-музыкальный спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда", основанный на дневниковых записях жителей блокадного города.

ИСТОЧНИК KP.RU