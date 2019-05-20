Борисоглебцы покажут воронежцам три спектакля
На гастроли приедет театр имени Чернышевского
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столицу Черноземья с двухдневными гастролями приедет Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского. Артисты покажут воронежцам в Доме актера три спектакля.
22 мая представят комедию Рея Куни "Клинический случай", начало в 19.00.
23 мая борисоглебские артисты привезут детворе постановку "Говорящее дерево", начало в 12.00, а в 19.00 театралы увидят литературно-музыкальный спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда", основанный на дневниковых записях жителей блокадного города.
ИСТОЧНИК KP.RU