Неизвестный "заминировал" воронежский аэропорт

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-19T16:22:54+03:00

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Неизвестный отправил 19 мая на электронную почту Воронежского аэропорта сообщение о якобы находящейся в здании бомбе. Приехавшие по экстренному вызову спецслужбы оцепили аэровокзал и проверили все помещения. Однако ничего подозрительного не обнаружили.

Аэропорт продолжил работать в обычном режиме. Никаких сбоев в расписании, вылете и прибытии самолетов не произошло.

Теперь полиция будет разыскивать "шутника", которому за сообщение о ложном минировании грозит уголовный срок.

Напомним, сообщения о ложном заминировании зданий школ, вокзалов и других общественных мест появляются регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU