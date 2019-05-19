Неизвестный "заминировал" воронежский аэропорт
Очередного "шутника" ищет полиция
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Неизвестный отправил 19 мая на электронную почту Воронежского аэропорта сообщение о якобы находящейся в здании бомбе. Приехавшие по экстренному вызову спецслужбы оцепили аэровокзал и проверили все помещения. Однако ничего подозрительного не обнаружили.
Аэропорт продолжил работать в обычном режиме. Никаких сбоев в расписании, вылете и прибытии самолетов не произошло.
Теперь полиция будет разыскивать "шутника", которому за сообщение о ложном минировании грозит уголовный срок.
Напомним, сообщения о ложном заминировании зданий школ, вокзалов и других общественных мест появляются регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU