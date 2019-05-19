2019-05-19T16:22:54+03:00
Общество

Неизвестный "заминировал" воронежский аэропорт

Очередного "шутника" ищет полиция
Елена ФЕДЯШЕВА
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Неизвестный отправил 19 мая на электронную почту Воронежского аэропорта сообщение о якобы находящейся в здании бомбе. Приехавшие по экстренному вызову спецслужбы оцепили аэровокзал и проверили все помещения. Однако ничего подозрительного не обнаружили.

Аэропорт продолжил работать в обычном режиме. Никаких сбоев в расписании, вылете и прибытии самолетов не произошло.

Теперь полиция будет разыскивать "шутника", которому за сообщение о ложном минировании грозит уголовный срок.

Напомним, сообщения о ложном заминировании зданий школ, вокзалов и других общественных мест появляются регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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