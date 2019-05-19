2019-05-19T14:50:50+03:00
Общество

На левом берегу Воронежа отремонтировали девять остановок

Павильоны расположены на улицах Ростовская, Брусилова, Лебедева и Ленинском проспекте
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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В Левобережном районе в рамках благоустройства проводят ремонт остановочных павильонов: очищают поверхности от объявлений, красят металлические конструкции, где это необходимо, меняют элементы панелей из поликарбоната.

Как сообщили в управе района, таким образом к настоящему моменту уже привели в порядок девять остановочных павильонов, расположенных на улицах Ростовская, Брусилова, Лебедева и Ленинском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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