На левом берегу Воронежа отремонтировали девять остановок
Павильоны расположены на улицах Ростовская, Брусилова, Лебедева и Ленинском проспекте
фото мэрии Воронежа
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В Левобережном районе в рамках благоустройства проводят ремонт остановочных павильонов: очищают поверхности от объявлений, красят металлические конструкции, где это необходимо, меняют элементы панелей из поликарбоната.
Как сообщили в управе района, таким образом к настоящему моменту уже привели в порядок девять остановочных павильонов, расположенных на улицах Ростовская, Брусилова, Лебедева и Ленинском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU