2019-05-19T13:40:17+03:00
Происшествия

Воронежец продал мотоцикл, переданный ему товарищем на хранение

Транспортное средство удалось выкупить и вернуть законному владельцу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Похитителю грозит до пяти лет тюрьмыПохитителю грозит до пяти лет тюрьмыФото: из архива «КП»
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22-летний воронежец купил мотоцикл «Хонда» и попросил своего 20-летнего приятеля взять транспорт на временное хранение. Через некоторое время хозяин попросил пригнать ему мотоцикл. Товарищ заверил, что так и сделал, якобы оставив «Хонду» у дома друга на улице Ростовской. Не обнаружив своего имущества по указанному адресу, молодой человек обратился в полицию.

Первым под подозрение попал друг потерпевшего. В ходе допроса он рассказал, что, действительно, несколько дней хранил мотоцикл, но потом продал его за 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого в полиции возбудили уголовное дело по статье «кража». Он находится под подпиской о невыезде. Похищенный мотоцикл выкупили и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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