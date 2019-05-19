В Воронеже без вести пропал 51-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-19T12:08:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры из поискового отряда «Черноземье» просят помощи в розыске без вести пропавшего 51-летнего Владислава Эдуардовича Киреева. Он исчез 17 мая и с тех пор не выходил на связь. В этот день Владислав ушел с работы, которая находится в Монтажном проезде, около 17 часов, но дома его не дождались. Родные сообщают, что раньше Владислав никогда не пропадал и вообще является очень ответственным человеком.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения. Из особых примет сообщается о наличии шрама от пореза на левом локте и татуировке с номером группы крови на груди.

В день исчезновения был одет в черную футболку с воротом и темно-серые джинсы.

Всех, кто видел пропавшего, попросят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU