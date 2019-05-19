Жильцам шести воронежских многоэтажек пригрозили отключением кипятка из-за долгов

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-19T10:29:57+03:00

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Жителей нескольких домов, которые обслуживает УК Левобережного района, предупредили об отключении горячей воды на неопределенный срок. Соответствующие объявления расклеила на подъездах ресурсоснаюжающая организация. Тепловики поясняют, что причина, которая заставила их пойти на крайние меры – накопленные управляющей компанией многомиллионные долги за отопление и горячую воду. По состоянию на 17 мая они составили, по данным компании, 22 миллиона 636 тысяч, причем больше двух с половиной миллионов – только за апрель.

В связи с этим и, ссылаясь на законодательство России, тепловики пригрозили отключить горячую воду жильцам шести домов: Димитрова, 153 и 155 и Рижская, 2, 4, 6,8. Кипяток вернут только при условии 50% оплаты долга, сообщают авторы объявления.

Насколько это законно, вероятно, смогут определить контролирующие организации, куда следует обратиться жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU