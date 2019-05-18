В этом году в центре Воронежа благоустроят семь дворов

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-18T19:50:50+03:00

Сейчас работы уже идут в четырех из них

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В Центральном районе Воронежа приступили к благоустройству четырех дворов по адресам: Тимирязева, 12б, Мира, 3а, Ломоносова, 114/7 и 114/8. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы».

Всего в этом году в центре города будет отремонтировано 7 дворов. На эти работы выделено, как сообщили в пресс-службе мэрии, свыше 32, 8 млн. рублей.

Ожидается асфальтирование дворов и проездов, установка урн и скамеек, освещение территории, оборудование автомобильных парковок, установка спортивного и детского оборудования и ряд других работ.

В случае возникновения со стороны населения вопросов на территории Центрального района полную информацию о благоустройстве дворовых территорий можно получить по телефонам: 252-44-42, 259-76-51, а также по адресу: ул. Никитинская, д.8, кабинет 405а.

ИСТОЧНИК KP.RU