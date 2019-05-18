2019-05-18T19:50:50+03:00
Общество

В этом году в центре Воронежа благоустроят семь дворов

Сейчас работы уже идут в четырех из них
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центральном районе Воронежа приступили к благоустройству четырех дворов по адресам: Тимирязева, 12б, Мира, 3а, Ломоносова, 114/7 и 114/8. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы».

Всего в этом году в центре города будет отремонтировано 7 дворов. На эти работы выделено, как сообщили в пресс-службе мэрии, свыше 32, 8 млн. рублей.

Ожидается асфальтирование дворов и проездов, установка урн и скамеек, освещение территории, оборудование автомобильных парковок, установка спортивного и детского оборудования и ряд других работ.

В случае возникновения со стороны населения вопросов на территории Центрального района полную информацию о благоустройстве дворовых территорий можно получить по телефонам: 252-44-42, 259-76-51, а также по адресу: ул. Никитинская, д.8, кабинет 405а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже энтузиасты вновь принялись чинить дороги «челюстями»
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Воронеже пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen
В Воронеже мужчина стрелял из травматического пистолета по прохожим
В Воронеже сыщик опознал беглого грабителя по татуировке на шее
В Воронеже велосипедист попал под автобус
Пятилетний мальчик выпал с балкона шестого этажа в Воронеже
Воронежцам стали звонить из «комитета по борьбе с компьютерными мошенничествами»
В Воронежской области специалисты Роспотребнадзора изъяли более двух тысяч одежды и обуви
Каждый третий воронежец боится или не умеет пользоваться онлайн-магазинами
На воронежской трассе столкнулись «Газель» и автобус с 33 пассажирами
В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения
Автомобиль фотоконтроля платных парковок угодил в ДТП в Воронеже
Ночью в Советском районе Воронежа сгорел «Форд»
Новая воронежская онкополиклиника откроется в «Доме Вигеля» в мае 2020 года
Воронежские аниматоры будут делать ужастик «Гензель и Гретель» вместе с американцами, которые продюсировали фильмы с Бредом Питом и Арнольдом Шварценеггером
В Воронеже на 2,5 недели перекроют улицу
Одноклассники сбитой у «Града» школьницы просят власти сделать там надземный переход
В Воронеже парень на мопеде рванул проходившую мимо женщину за платье
Под Воронежем может появиться российско-китайский завод бытовой электроники
В Воронеже строительный начальник не видит своей вины в том, что не выплатил работникам зарплату на 1,9 миллиона
В Воронеже управляющую компанию, задолжавшую за газ 1,2 миллиона рублей, оштрафовали на 250 тысяч
В Воронеже сын резанул отца ножом и вызвал «скорую»
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
В Воронеже заблокировали три сайта с «воровской романтикой»