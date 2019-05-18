2019-05-18T18:49:02+03:00
Общество

В Воронеже энтузиасты вновь принялись чинить дороги «челюстями»

Гипсовыми слепками попытались заполнить образовавшиеся в асфальте дыры
Олег ИВАНОВ
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Фото https://vk.com/car_36Фото https://vk.com/car_36Фото: СОЦСЕТИ
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Прошло чуть больше года и во дворах у Памятника Славы воронежцы вновь ремонтируют дороги «челюстями». Если говорить точнее, речь идет о так называемых моделях, которые обычно изготавливают в стоматологических поликлиниках. Вероятно, позже их нужно утилизировать, но предприимчивые горожане нашли им лучшее применение и свалили в одну из дорожных ям.

Напомним, в 2017 году пока дорожники с катками не добрались до бульвара Пионеров, кто-то также решил залатать ямы подручными средствами. Местные жители заметили засыпанную гипсовыми челюстями огромную дыру в асфальте. Правда, тогда масштаб «работ» был значительно больше.

В любом случае вряд ли такой метод можно считать действенным. В социальных сетях люди и вовсе считают, что так можно лишь замусорить дорогу, но никак не починить ее.

Представитель мэрии Воронежа отметил в социальных сетях, что в данной ситуации лучше обратиться в управу района - тогда проезд может быть отработан срезом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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