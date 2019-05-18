2019-05-18T17:30:49+03:00
Общество

В Воронеже пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen

Участников ждут дегустации, подарки и конкурсы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Вход на фестиваль - свободный!Вход на фестиваль - свободный!Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

15 июня в Центральный парке Воронежа с 11.00 до 20.00 пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen. Всем посетителям мероприятия обещают организовать фудкорт со здоровой и растительной пищей, ярмарку товаров для здорового образа жизни и правильного питания, а также лекции по темам здоровья и экологии.

- Мы стремимся показать, что вегетарианское питание максимально доступно и разнообразно, а люди, которые придерживаются его открыты и дружелюбны. Что в рамках большого города следует придерживаться здорового образа жизни, поддерживать экологию и заботиться друг о друге! - заявляют организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Воронеже мужчина стрелял из травматического пистолета по прохожим
В Воронеже сыщик опознал беглого грабителя по татуировке на шее
В Воронеже велосипедист попал под автобус
Пятилетний мальчик выпал с балкона шестого этажа в Воронеже
Воронежцам стали звонить из «комитета по борьбе с компьютерными мошенничествами»
В Воронежской области специалисты Роспотребнадзора изъяли более двух тысяч одежды и обуви
Каждый третий воронежец боится или не умеет пользоваться онлайн-магазинами
На воронежской трассе столкнулись «Газель» и автобус с 33 пассажирами
В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения
Автомобиль фотоконтроля платных парковок угодил в ДТП в Воронеже
Ночью в Советском районе Воронежа сгорел «Форд»
Новая воронежская онкополиклиника откроется в «Доме Вигеля» в мае 2020 года
Воронежские аниматоры будут делать ужастик «Гензель и Гретель» вместе с американцами, которые продюсировали фильмы с Бредом Питом и Арнольдом Шварценеггером
В Воронеже на 2,5 недели перекроют улицу
Одноклассники сбитой у «Града» школьницы просят власти сделать там надземный переход
В Воронеже парень на мопеде рванул проходившую мимо женщину за платье
Под Воронежем может появиться российско-китайский завод бытовой электроники
В Воронеже строительный начальник не видит своей вины в том, что не выплатил работникам зарплату на 1,9 миллиона
В Воронеже управляющую компанию, задолжавшую за газ 1,2 миллиона рублей, оштрафовали на 250 тысяч
В Воронеже сын резанул отца ножом и вызвал «скорую»
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
В Воронеже заблокировали три сайта с «воровской романтикой»