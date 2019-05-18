В Воронеже пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-18T17:30:49+03:00

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15 июня в Центральный парке Воронежа с 11.00 до 20.00 пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen. Всем посетителям мероприятия обещают организовать фудкорт со здоровой и растительной пищей, ярмарку товаров для здорового образа жизни и правильного питания, а также лекции по темам здоровья и экологии.

- Мы стремимся показать, что вегетарианское питание максимально доступно и разнообразно, а люди, которые придерживаются его открыты и дружелюбны. Что в рамках большого города следует придерживаться здорового образа жизни, поддерживать экологию и заботиться друг о друге! - заявляют организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU