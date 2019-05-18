В Воронеже сыщик опознал беглого грабителя по татуировке на шее

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-18T15:50:44+03:00

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Планы на свой выходной день оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции № 7 пришло резко изменить, когда в Воронеже в районе улицы Бульвар Победы он заметил разыскиваемого преступника. 18-летнего грабителя из Аннинского района сыщик узнал по необычной татуировке на шее с изображением паука. Полицейский задержал молодого человека.

Этот парень в сентябре 2018 года уже был задержан в Воронеже. Тогда в одном из торговых павильонов он попросил показать ему модель мобильного телефона, после чего выхватил его из рук продавца и сбежал. Было возбуждено уголовное дело.

Тогда Ленинский районный суд оставил грабителя под подпиской о невыезде. Однако, он нарушил избранную меру пресечения и на протяжении трех месяцев скрывался от органов следствия. Сейчас молодой преступник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU