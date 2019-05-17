2019-05-17T19:45:16+03:00
Происшествия

В Воронеже парень на мопеде рванул проходившую мимо женщину за платье

Шокированная жертва странного домогательства написала заявление в полицию
Юрий КОЗЛОВ
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Странное поведение парня на мопеде породило слухи о маньяке.Странное поведение парня на мопеде породило слухи о маньяке.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В четверг, 16 мая, около 12.30 у дома № 133 на улице Циолковского произошел весьма странный случай. Проезжавший на мопеде юноша зачем-то схватил проходившую мимо 37-летнюю женщину за платье. Та, естественно, послала его на три веселых буквы. Не то, чтобы он прямо так сразу туда пошел, но во всяком случае домогательства прекратил. Впрочем, женщина спускать дело на тормозах не собирается. Она написала заявление в полицию. Стражи порядка выясняют причины странного поведения водителя мопеда.

В то же время ночью 16 мая на улице Менделеева некий сексуально озабоченный тип надругался над женщиной. В соцсетях гуляет версия, что после того, как насильника спугнули, он умчался на мопеде. Некоторые связывают эти два случая. В соцсетях уже начали слагать легенду о маньяке на мопеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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