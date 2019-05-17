В Воронеже строительный начальник не видит своей вины в том, что не выплатил работникам зарплату на 1,9 миллиона

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-17T18:18:05+03:00

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Под уголовное дело попал генеральный директор коммерческой строительной фирмы. По данным следствия, с 1 декабря 2017 года по 1 мая 2018-го он не выплатил зарплату 34 работникам на общую сумму более 1,9 миллиона рублей. При этом деньги он направлял на другие цели. Начальник использовал их для оплаты товаров, работ и услуг сотрудников других организаций. На все это он израсходовал 5,6 миллиона, чего с лихвой бы хватило для погашения долгов по зарплате.

На предварительном следствии руководитель организации заявил, что он в долгах не виноват. У сотрудников СК на это было другое мнение, и они наложили арест на имущество начальника.

- Вину генерального директора подтверждают показания работников, которым он задолжал, и других свидетелей, а также заключение судебной экспертизы, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Астахов. – По части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации» ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU