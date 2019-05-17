2019-05-17T17:39:02+03:00
Общество

В Воронеже управляющую компанию, задолжавшую за газ 1,2 миллиона рублей, оштрафовали на 250 тысяч

Сотрудники УК почему-то не требовали деньги с хозяев квартир, задолжавших больше трех миллионов
Юрий КОЗЛОВ
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За безобразный контроль за коммунальными платежами УК оштрафовали на 250 тысяч.За безобразный контроль за коммунальными платежами УК оштрафовали на 250 тысяч.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Ленинского района обнаружили, что в УК «Ваш Дом» обслуживали дома весьма странным способом. За поставку газа эта управляющая компания задолжала ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» более 1,275 миллиона рублей. Но жильцы не заплатили УК за эту услугу гораздо большую сумму - 3,004 миллиона. При этом ничего для взыскания денег с этих хозяев квартир в управляющей компании не делали.

За такое головотяпство в отношении УК возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». В итоге управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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