2019-05-17T16:43:45+03:00
Общество

В Воронеже заблокировали три сайта с «воровской романтикой»

На этих ресурсах пропагандировали тюремные «понятия»
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Три сайта заблокированы, но "тюремный мусор" во многих головах остался.Три сайта заблокированы, но "тюремный мусор" во многих головах остался.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Советского района во время мониторинга Интернета наткнулись на три сайта, в которой воспевалась криминальная субкультура – так называемая «АУЕ» (арестантский уклад един). Всех посетителей знакомили с воровскими понятиями и тюремной иерархией.

Войти на сайты мог любой желающий. Теперь их по требованию прокуратуры заблокировали. Впрочем, у нормальных людей ничего, кроме ощущения прикосновения к какой-то грязи, эти ресурсы вызвать не могли. А вот тем, для кого близка формула жизни «украл – выпил - в тюрьму» (помните формулу Доцента из «Джентльменов удачи?), блокировка сайтов не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем может появиться российско-китайский завод бытовой электроники
В Воронеже строительный начальник не видит своей вины в том, что не выплатил работникам зарплату на 1,9 миллиона
В Воронеже управляющую компанию, задолжавшую за газ 1,2 миллиона рублей, оштрафовали на 250 тысяч
В Воронеже сын резанул отца ножом и вызвал «скорую»
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
В Воронеже разоблачили гендиректора фирмы, отобравшего у федеральной казны 13 миллионов
Воронежская облдума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Кража на улице Алмазной: житель Воронежской области угнал велосипед ради мечты
Мэр Воронежа в 2018 году заработал 4,22 миллиона рублей
Житель Коминтерновского района Воронежа попросил убрать забор, создающий угрозу пешеходам
Жительница Воронежской области купила боевой пистолет с глушителем для самообороны
В Воронеже застройщику не удалось отстоять в суде офис на Пушкинской
Воронежцев ждут облачные и теплые выходные
Тепловики разъяснили, почему воронежцы получили большие счета за отопление в апреле
Девушка из Воронежской области случайно нашла наркотики и попала под суд
Ретро-внедорожник врезался в автовышку в Воронеже: пострадала женщина
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
В Воронежской области факт рождения 16-летней девушки доказали через суд
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Воронежские поисковики рассказали, как спасли рыбака от гибели
В Воронежской области за смерть пациента хирург заплатит 400 тысяч рублей
Воронежский заповедник поделился видео диких зверей на водопое
Павловск обрел «якорь»