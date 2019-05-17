В Воронеже заблокировали три сайта с «воровской романтикой»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-17T16:43:45+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района во время мониторинга Интернета наткнулись на три сайта, в которой воспевалась криминальная субкультура – так называемая «АУЕ» (арестантский уклад един). Всех посетителей знакомили с воровскими понятиями и тюремной иерархией.

Войти на сайты мог любой желающий. Теперь их по требованию прокуратуры заблокировали. Впрочем, у нормальных людей ничего, кроме ощущения прикосновения к какой-то грязи, эти ресурсы вызвать не могли. А вот тем, для кого близка формула жизни «украл – выпил - в тюрьму» (помните формулу Доцента из «Джентльменов удачи?), блокировка сайтов не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU