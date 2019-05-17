В Воронеже разоблачили гендиректора фирмы, отобравшего у федеральной казны 13 миллионов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-17T15:53:18+03:00

Мужчина аферой отнял у государства 13 миллионов, теперь с него их требуют назад. Фото: из архива «КП»

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В Центральный районный суд направили уголовное дело 35-летнего генерального директора фирмы. Он присвоил деньги, выделенные в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Начальник предоставил Фонду содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере фиктивные документы о бурной финансовой деятельности. На их основании он получил право на получение гранта в 13 миллионов рублей. Деньги руководитель фирмы потратил.

Сотрудники прокуратуры Центрального района вчинили иск гендиректору с требованием вернуть миллионы государству. Кроме того, по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU